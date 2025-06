PIOBBICO – Ritrovato dai soccorritori Rodolfo Roveti, il 70enne scomparso domenica scorsa a Piobbico (Pesaro Urbino), nei pressi del Monte Nerone, durante un’escursione. Roveti non è in pericolo di vita ma non riesce a muoversi, probabilmente a causa di alcune frattura. In corso l’intervento di soccorso con eliambulanza.



Le ricerche, iniziate nella giornata di ieri, si sono concluse grazie a due persone che, percorrendo un sentiero del posto, sentendo delle grida d’aiuto, hanno allertato subito le autorità. La persona è stata ritrova nei pressi dell’area pic-nic di Balza Forata, vicino al rifugio Corsini, dove l’uomo era stato visto per l’ultima volta dal gruppo di amici prima che si incamminasse da solo.



Nella ricerca sono state mobilitate le forze del soccorso alpino e speleologico delle Marche, dei vigili del fuoco, della protezione civile ed dei carabinieri della provincia. L’intervento è in corso di conclusione con l’elisoccorso sul posto per recuperare l’uomo in quanto non riesce a muoversi, si suppone a causa di fratture a bacino e ad arti inferiori. Le autorità comunicano che comunque non è in pericolo di vita