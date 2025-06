PIOBBICO – Ricerche in corso da ieri per un 70enne, Rodolfo Roveti, disperso a Piobbico (Pesaro Urbino), sul Monte Nerone, in provincia di Pesaro-Urbino. Impegnato personale del soccorso alpino e speleologico delle Marche, i vigili del fuoco, la protezione civile ed i carabinieri della provincia.



L’uomo, si trovava con una comitiva organizzata che partecipava al rito della transumanza del bestiame dai pascoli di fondovalle all’alpeggio in cima al Nerone; successivamente aveva deciso di scendere da solo dal rifugio Corsi e, da allora, di lui non si erano avuto più notizie.

Al momento sono in corso perlustrazioni nelle zone boschive del luogo, anche con l’ausilio di un’unità cinofila e di droni. Alcune squadre di ricerca si sono calate di corda a causa del terreno impervio per perlustrare la zona.



Al momento della scomparsa Roveti indossava un gilet da escursione verde militare e una maglietta rossa