ANCONA – Un 41enne dipendente di uno stabilimento produttivo a Camerano (Ancona), spiava le colleghe tramite l’installazione nel bagno riservato alle donne in azienda di una mini fotocamera occultata sotto il lavandino e rivolta in direzione del water. La fotocamera è stata casualmente notata da una dipendente e segnalata al titolare dell’impresa che si è rivolto ai carabinieri: il 41enne, della provincia di Ancona, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di illecite interferenze nella vita privata.

Controllando il dispositivo, che è stato sequestrato, i militari hanno riscontrato 134 fotografie scattate di nascosto con la fotocamera, nell’ottobre scorso, che ritraevano colleghe del 41enne mentre erano in bagno. Il contenuto della memoria della fotocamera è stato analizzato da un analista forense, consulente della Procura di Ancona, che ha estrapolato le immagini incriminate ricostruendone la datazione. Gli accertamenti consentito di individuare l’autore dell’attività di spionaggio e denunciarlo all’Autorità giudiziaria