“La montagna non si misura con il righello dell’altitudine o con un algoritmo sulla pendenza. Un territorio è montano anche quando è lontano dai servizi essenziali, quando perde abitanti anno dopo anno e quando mantenere aperta una scuola o un presidio sanitario diventa una sfida quotidiana”. Il segretario regionale della Cisl Marche, Marco Ferracuti, chiede alla Regione Marche di intervenire subito per sostenere i 29 Comuni marchigiani esclusi dalla classificazione dei territori montani. Il problema però è più ampio secondo Ferracuti che spiega: “occorre lavorare sulle aree interne”.