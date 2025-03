La Lube Civitanova cade contro l’Allianz Milano al tie break nella prima sfida dei quarti di finale playoff. L’appuntamento con gara2 è per domenica 16 marzo in trasferta. Prima, però, la formazione di Medei se la vedrà in Polonia con il Bogdanka Luk Lublin di Wilfredo Leon nella finale di andata di Challenge Cup, in programma mercoledì 12 marzo, alle 20.30