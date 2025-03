Sei progetti finanziati su sette presentati, 47 imprese coinvolte, sei Amministrazioni comunali partner e 1.068.131 di euro di investimenti totali ammessi. È il risultato straordinario dell’azione di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo riguardo all’ultimo Bando della Regione Marche per lo sviluppo e la valorizzazione dei centri commerciali naturali, con l’Associazione che, tramite il proprio Ufficio Contributi pubblici alle imprese, ha aggregato nuove reti di operatori territoriali ed Enti pubblici, con logiche collaborative virtuose.

I progetti finanziati sono nei territori di Belforte del Chienti (MC), Castelraimondo (MC), Cupra Marittima (AP), Macerata, Porto Sant’Elpidio (FM) e Tolentino (MC) e avranno positive ricadute per l’economia e più in generale per le comunità, con interventi che guardano all’innovazione e alla sostenibilità delle imprese interessate e azioni sinergiche anche di marketing e di visibilità condivisa.

I risultati sono stati presentati oggi, martedì 11 marzo 2025, nella sede maceratese di Confartigianato alla presenza del Sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, degli Assessori di Macerata Laura Laviano, di Porto Sant’Elpidio Maria Laura Bracalente, di Castelraimondo Elisabetta Torregiani e del Consigliere di Belforte del Chienti Elio Carfagna, con alcune delle imprese capofila.

Collegato da remoto, l’Assessore Regionale Andrea Maria Antonini: “Ancora una volta si qualifica il lavoro delle associazioni di categoria come servizio sui territori – ha detto l’Assessore Antonini -, sia come strumento di conoscenza degli strumenti che la Regione mette a disposizione che (come in questo caso) di coordinamento e sostegno di progettualità. Mi fa piacere che il territorio abbia accolto tale opportunità e siamo molto soddisfatti dei risultati. Sono progetti necessari per le comunità, perché rivolti al commercio e all’artigianato e più in generale ad attività che in questo momento hanno bisogno di innovazione, comunicazione e marketing, con l’intento di fare un salto da un punto di vista della competitività. Sto verificando se ci sono altre risorse per poter far scorrere la graduatoria e dare altre opportunità”.

Il Presidente territoriale di Confartigianato Enzo Mengoni, ringraziando la Regione Marche per la grande opportunità che è stata aperta, ha sottolineato la vicinanza dell’Associazione agli artigiani, con la volontà “di dialogare con le Amministrazioni nell’interesse della collettività”. Il Segretario generale Giorgio Menichelli ha poi evidenziato l’unione di intenti tra “micro e piccole imprese vogliose di investire e Ente pubblico, con l’Associazione che è protagonista nella gestione tecnica: è stato un mix di un territorio che si fa alleato per crescere in un ottimo clima di collaborazione, ascolto e benessere”.

Paolo Zengarini, Responsabile interprovinciale Sviluppo e Categorie di Confartigianato, è sceso nel dettaglio dei risultati, ringraziando i colleghi dell’Ufficio Contributi per essere andati a “valorizzare minuziosamente ogni aspetto premiale dell’avviso pubblico, che nell’edizione in questione puntava molto ad innovazione, efficientamento energetico e green economy. Queste attenzioni e l’elevata professionalità dei nostri progettisti hanno portato al successo di ben 6 progetti sui 7 presentati, grazie anche all’ottima sinergia instaurata con 47 imprese e sei Comuni. Verranno erogati 747mila euro a fronte di un investimento di oltre un milione di euro circa (cioè, il finanziamento del 70% della Regione Marche)”.

Un risultato importantissimo con delle enormi ricadute sui territori in termini di investimenti attivati e di innovazione: ciascuna impresa potrà dare avvio a processi di innovazione e rinnovamento che renderanno le stesse attività più attrattive e, allo stesso tempo, competitive. Quasi tutte le progettualità gestite da Confartigianato hanno previsto l’implementazione di sistemi evoluti: in generale, i progetti (che si differenziano tra loro calandosi nel locale) prevedono ad esempio l’ausilio dell’intelligenza artificiale o, addirittura, di avatar interattivi, oltre che a sistemi demotici nelle attività commerciali, portali e-commerce, impianti di filodiffusione, punti informativi e non solo.

Ricordiamo che il Bando della Regione Marche per lo sviluppo e la valorizzazione dei centri commerciali naturali, con fondi Pr Fesr 2021/2027, prevedeva uno stanziamento di 5 milioni di euro ed era rivolto alle imprese del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande e dell’artigianato artistico. Sono stati 71 i progetti di sistema presentati sull’intero territorio regionale con 406 imprese coinvolte. Sono stati ammessi a finanziamento 41 progetti.

Nel dettaglio dei sei progetti:

TOLENTINO (MC)

Nome Progetto: Tolentino Futura

Numero imprese coinvolte: 8

Capofila: Cappelletti SRLS

MACERATA

Nome Progetto: MacerataCentro

Numero imprese coinvolte: 11

Capofila: Il Gioiello di Forani Bianca Rosa E C SNC

CUPRA MARITTIMA (AP)

Nome Progetto: Dea Cupra

Numero imprese coinvolte: 8

Capofila: Giochi&Gioco di Bianchini Alessandro

PORTO SANT’ELPIDIO (FM)

Nome Progetto: Sapori di Porto: Elpidiense Food

Numero imprese coinvolte: 7

Capofila: Jarp Group SNC di Festa Alessia e C

CASTELRAIMONDO (MC)

Nome Progetto: Il Cassero

Numero imprese coinvolte: 10

Capofila: La Birreria di Rossetti Mirko e Orazi Riccardo SAS

BELFORTE DEL CHIENTI (MC)

Nome Progetto: BelforteGreen

Numero imprese coinvolte: 3

Capofila: La Botte Piena di Giovannini F. e Marucci S. SNC