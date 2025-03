ANCONA – Trovato senza biglietto si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha reagito aggredendo fisicamente i verificatori spingendoli fuori dall’autobus nel momento dell’apertura delle porte. Un verificatore della ditta Fi.fa., che svolge l’attività di accertamento insieme al personale Conerobus, è caduto rovinosamente a terra riportando alcune contusioni. E’ accaduto ieri mattina alle 10:45 durante un’attività di controllo a bordo della linea C. L’aggressione è avvenuta presso la fermata di Piazza Rosselli.

I passeggeri per motivi di sicurezza sono stati trasferiti a bordo di un altro autobus in transito. L’intervento è stato registrato tramite bodycam in uso ai verificatori ed è in atto la procedura per il recupero delle immagini della videosorveglianza interna al bus. Sul fatto è stata presentata formale denuncia alla Questura di Ancona. I controlli antievasione sui mezzi di Conerobus hanno portato ad elevare oltre 1.100 sanzioni ad altrettanti utenti sprovvisti di titolo di viaggio nei primi due mesi dell’anno.

“Queste aggressioni – che stanno avvenendo, purtroppo con frequenza negli ultimi mesi- preoccupano i vertici dell’Azienda che esprimono solidarietà ai propri autisti e verificatori – afferma il Presidente di Conerobus, Italo D’Angelo -. Intensificheremo i controlli – annuncia – e ad ogni gesto incivile o violento farà seguito la denuncia all’Autorità Giudiziaria”.

Da gennaio 2025 ad oggi sono state effettuati 28 turni da 6 ore di verifiche sui mezzi dell’azienda ed elevate 1.134 sanzioni delle quali 307 pagate al momento, per un incasso di 14.723 euro; 18 sanzioni sono state annullate.