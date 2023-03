ANCONA, 11 MAR – I carabinieri del Nas di Ancona hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio un trentenne italiano, titolare di un esercizio di barbieria, nel capoluogo marchigiano, trovato in possesso di oltre mezzo etto di ‘cocaina rosa’, o ‘tusi’, una sostanza sintetica composta da ketamina e Mdma.

Durante un controllo, i militari si sono insospettiti per l’atteggiamento del giovane e hanno perquisito il negozio, rinvenendo modiche quantità di cocaina e, appunto, la ‘tusi’.

A casa dell’uomo ne sono stati rinvenuti altri 55 grammi, che sono stati sequestrati insieme a 2.500 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. nel capoluogo marchigiano. È il primo ritrovamento nelle Marche della cocaina ‘tusi’, comparsa per la prima volta in Colombia nel 2010 e molto diffusa in Europa. Il colore rosa è dovuto ad un colorante alla fragola. Si tratta di una sostanza che, secondo le forze dell’ordine, verrebbe venduta ad un prezzo che si aggira tra i 150 e i 200 euro al grammo.