ANCONA – Cinquantanove mila articoli non conformi sequestrati, un’attività chiusa, multe per 100 mila euro: è il bilancio di una campagna di controlli dei finanzieri della Compagnia di Jesi a contrasto di lavoro nero e illeciti commerciali e fiscali.

I finanzieri della Compagnia di Jesi, che negli scorsi mesi hanno effettuato numerosi accessi presso aziende operanti nel settore tessile, alimentare e non alimentare, sequestrando circa 59 mila prodotti, pronti ad essere immessi sul mercato, ma recanti una indebita apposizione della marcatura “CE” e quindi idonei a trarre in inganno gli acquirenti. È stato anche sorpreso un lavoratore di nazionalità cinese risultato clandestino, che è stato denunciato e invitato a regolarizzare la sua presenza sul territorio italiano, con contestuale sospensione dell’attività d’impresa, in quanto riscontrate anche violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Delle 16 attività commerciali ispezionate dalla Compagnia di Jesi, tra le quali ambulanti, minimarket e sartorie, sette non hanno rispettato la normativa fiscale, previdenziale ed assistenziale in relazione ai dipendenti trovati a svolgere attività lavorative senza essere stati regolarmente assunti, con conseguente irrogazione di sanzioni complessive pari ad oltre 100 mila euro.