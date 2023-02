PORTO SANT’ELPIDIO – E’ Sergio Ciarrocca il nuovo assessore della giunta di Porto Sant’Elpidio. Lo ha deciso, e comunicato questa mattina, il sindaco Nazareno Franchellucci, dopo le dimissioni di Marco Traini. Nel rimpasto di deleghe il Bilancio va a Emanuela Ferracuti. Sergio Ciarrocca, alle ultime elezioni aveva ottenuto 125 voti, secondo della lista Civico Impegno dietro a Vitaliano Romitelli (207). Dunque al suo posto, in Consiglio, ora subentra Lolita Medaglia.

“Ciarrocca prende le deleghe ai lavori pubblici, Emanuela Ferracuti prende il Bilancio e io prendo l’assessorato ai Servizi Sociali – spiega lo stesso sindaco – mancano circa tre mesi circa alla fine della mia amministrazione. La ricerca e l’attività di individuazione di un nuovo assessore non poteva che rientrare in un perimetro di persone che avevano già un’alta esperienza amministrativa e che già in qualche misura lavoravano già in maniera attiva all’interno della macchina amministrativa. La scelta davvero più naturale mi è sembrata quella di Ciarrocca, dopo averla fatta, come è mia consuetudine da anni, con le forze di maggioranza che mi sostengono”.

“Una nomina per la quale non nego di essere molto contento e felice perché Sergio da otto anni, quando presi la delega ai lavori pubblici, mi è sempre stato vicino e non mi ha mai abbandonato – ha aggiunto Franchellucci -. Mi è sempre stato vicino e abbiamo lavorato in sinergia, vicino a me nei momenti belli ma anche in quelli più difficili. Tra di noi sempre un ottimo rapporto, Sergio lo ha fatto con spirito di amore per la città senza mai chiedere nulla al di là del dibattito che molto spesso lo ha visto al centro di possibili richieste. Invece a me non ha mai chiesto nulla. Ha sempre fatto quello che ha fatto con spirito di collaborazione e questo rapporto è percepito all’interno dell’ufficio tecnico. Quindi questa nomina, per quanto da un punto di vista formale cambia perché il suo status cambia da consigliere ad assessore, da un punto di vista pratico è un mero ma importante riconoscimento a una persona che da anni lavora all’interno del settore dei lavori pubblici”.

Dunque a seguito del rimpasto di giunta, la carica di vicesindaco resta a Daniele Stacchietti che mantiene anche le deleghe a Urbanistica, Ambiente, Difesa della costa, Mobilità e Trasporto pubblico. Ad Emanuela Ferracuti, oltre alla new entry del Bilancio, restano Turismo, sport e tempo libero, pari opportunità, cultura, istruzione e scuola, politiche giovanili. A Patrizia Canzonetta, come a Stacchietti, non cambia nulla: continuerà ad occuparsi di Commercio, Attività produttive, lavoro, Rapporti con i quartieri, Grandi eventi e manifestazioni. Stesso dicasi per Vitaliano Romitelli con la Sicurezza, la Polizia locale, il Personale e le Politiche della Partecipazione della nuova cittadinanza.

Sergio Ciarrocca, invece, avrà le deleghe di Lavori pubblici e segnaletica urbana, manutenzione del verde, patrimonio ed infrastrutture. Il sindaco tiene a sé Politiche sociali e della famiglia, rapporti con il volontariato, sanità, grandi opere, rappresentanza e comunicazione istituzionale.