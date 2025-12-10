Stamattina alle ore 11,00 presso la Questura di Macerata, negli Uffici della Squadra Mobile, nell’ambito della collaborazione tra Soroptimist International d’Italia e la Polizia di Stato, si è svolta la cerimonia di inaugurazione di “Una stanza tutta per sé”.

Si tratta di un ambiente destinato all’ascolto delle persone vittime di violenza e maltrattamenti, di tutti i generi ed età, pensato per essere accogliente e per offrire protezione, nella consapevolezza che il giusto approccio nei confronti della persona offesa in uno spazio dedicato all’ascolto rappresenta il primo passo verso l’instaurazione di quel rapporto di fiducia e comprensione necessario all’acquisizione del maggior numero di informazioni utili alla ricostruzione di quanto accaduto.

Il Club Soroptimist d’Italia – Club di Macerata ha contribuito ad allestire la stanza con arredi pensati per creare un ambiente familiare in cui le vittime possano sentirsi a proprio agio. Inoltre, la socia Letizia Felicioli ha donato alla Polizia di Stato di Macerata due quadri raffiguranti delle farfalle in volo, simbolo di speranza per una ritrovata leggerezza.

Alla cerimonia hanno partecipato il Prefetto Giovanni Signer, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata Giovanni Narbone e, oltre alla Presidente del Club Macerata del Soroptimist International d’Italia dr.ssa Barbara Lombi, la Vice Presidente nazionale dr.ssa Tunia Gentili, la Vice Sindaco di Macerata Francesca D’Alessandro, i vertici delle forze dell’ordine della Provincia, diverse autorità cittadine e numerose socie dell’Associazione.

Per il Questore di Macerata Dott. Luigi Mangino è stata l’occasione per ricordare l’impegno quotidiano profuso dalla Polizia di Stato nel contrasto alla violenza sulle donne e l’opera di prevenzione e sensibilizzazione al fenomeno attuato attraverso la campagna comunicativa “Questo non è amore”. L’evento si inserisce tra le iniziative che seguono la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre.

L’inaugurazione della stanza protetta in ambito locale va a rafforzare il lavoro compiuto ogni giorno dagli agenti della Polizia di Stato impegnati nella prevenzione e contrasto alla violenza di genere, e che garantisce un contesto umano e professionale, capace di offrire risposte concrete e tempestive.