RECANATI – Indossavano pigiami in pile e giacche a vento e stando alle prime risultanze dell’autopsia dovrebbero essere morte l’inverno scorso le sorelle Stortini Luisa Berenice di 69 anni e Piermaria Luigia, 71 anni che vivevano insieme in un appartamento in pieno centro a Recanati. I corpi delle due donne, l’una accanto all’altra, erano stati scoperti per caso qualche giorno fa, a causa di una perdita d’acqua. L’autopsia ha confermato la morte naturale ma c’è da capire quale morte sia avvenuta per prima. Un dramma della solitudine, ancora da fissare i funerali.