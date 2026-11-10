Dalla collaborazione con LAV alla scelta di una didattica senza animali: un percorso educativo che mette al centro il rispetto della vita. Alla base dell’intesa, il lavoro di collegamento della consigliera comunale Silvia Fattorini, presidente della Commissione consiliare per la tutela degli animali e del Consiglio d’Istituto.

Un passo importante per promuovere una cultura del rispetto degli animali e una scuola sempre più attenta all’etica, all’innovazione e alla tutela di ogni forma di vita. L’Istituto Comprensivo Cittadella-Hack di Ancona ha sottoscritto un accordo con la LAV (Lega Anti Vivisezione) per l’adozione di esercitazioni didattiche completamente animal-free, scegliendo di escludere l’utilizzo non soltanto di animali vivi, ma anche di cadaveri e parti di essi nelle attività di insegnamento e dimostrazione.

La firma è avvenuta sabato 7 novembre presso la Mole Vanvitelliana, nel corso del Comitato Nazionale LAV, alla presenza della dirigente scolastica Marta Marchetti e dei rappresentanti dell’associazione.

Un’intesa che nasce da un percorso di collaborazione e sensibilizzazione, nel quale ha avuto un ruolo fondamentale la consigliera comunale Silvia Fattorini, presidente della 5ª Commissione Consiliare Permanente sulla tutela degli animali e presidente del Consiglio d’Istituto dell’I.C. Cittadella-Hack. È stata proprio la sua attività di raccordo a favorire l’incontro tra l’istituzione scolastica e LAV, creando le condizioni per avviare una collaborazione concreta e trasformare un principio di sensibilità verso gli animali in un progetto educativo condiviso.

Un lavoro di connessione tra istituzioni, mondo associativo e scuola che ha permesso di dare continuità a un percorso già avviato attraverso diverse iniziative realizzate con LAV nelle scuole del territorio, in particolare nella Scuola dell’Infanzia XXV Aprile, nella scuola primaria C. Antognini e nell’Istituto Comprensivo Fagnani.

L’accordo impegna LAV a fornire consulenza e supporto all’istituto nell’individuazione di strumenti e modelli didattici alternativi all’utilizzo di animali per l’insegnamento dell’anatomia e della fisiologia. Soluzioni che, come sottolinea l’associazione, rappresentano non soltanto una scelta etica, ma anche un’opportunità di innovazione didattica ed efficacia scientifica.

Dal canto suo, l’I.C. Cittadella-Hack si impegna a non utilizzare animali o parti di essi nelle esercitazioni e nelle dimostrazioni didattiche, oltre a non ospitare enti esterni che promuovano il ricorso a modelli animali nella ricerca.

«La firma dell’accordo mi rende orgogliosa, perché non si tratta soltanto di un accordo formale, ma di un impegno comune verso il rispetto degli animali e di ogni forma di vita», ha dichiarato la dirigente scolastica Marta Marchetti, ringraziando il Comitato nazionale LAV e la sede di Ancona, in particolare Alda Bevilacqua, per il lavoro svolto e per le attività portate avanti insieme alle scuole. «Un piccolo passo che invita bambini e bambine a diventare maggiormente consapevoli e responsabili per la tutela delle vite più indifese».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto proprio a Silvia Fattorini, che ha reso possibile questa importante collaborazione, mettendo in relazione le diverse realtà coinvolte e favorendo un dialogo capace di tradursi in un risultato concreto.

«Ringrazio LAV e i volontari che dedicano il loro tempo per fare del bene e aprire il cuore alla società, in difesa di chi non ha voce», ha sottolineato Fattorini. «Come istituzioni, educatori e genitori abbiamo il dovere di essere un esempio concreto per i giovani, perché una società che rispetta gli animali è una società più umana e più giusta».

Soddisfazione anche da parte di LAV, che attraverso Giacomo Bottinelli, responsabile dell’Ufficio A Scuola con LAV, ha ribadito la necessità di superare l’idea che l’utilizzo degli animali sia indispensabile per la ricerca. La responsabile scientifica Ricerca Senza Animali, la biologa Michela Kuan, ha invece sottolineato l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni una cultura scientifica capace di guardare a modelli alternativi, innovativi ed eticamente sostenibili.

L’associazione ha inoltre ricordato l’esistenza, dal 1993, della Legge 413, che riconosce il diritto all’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale agli studenti universitari, ai medici e alle altre figure professionali.

A suggellare l’accordo, LAV ha donato all’I.C. Cittadella-Hack un buono acquisto del valore di 500 euro, destinato all’acquisizione di strumenti didattici utili a realizzare il nuovo percorso educativo.

Un risultato che va oltre la firma di un documento: rappresenta un esempio concreto di come il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, associazioni e mondo scolastico possano generare progetti capaci di incidere sulla formazione delle nuove generazioni. E in questo percorso il ruolo di raccordo svolto da Silvia Fattorini si è rivelato determinante, dimostrando quanto sia importante costruire reti territoriali per trasformare i valori condivisi in azioni concrete.