BORGO PACE – È stato trovato l’elicottero caduto ieri in una zona impervia al confine tra le Marche e la Toscana: il velivolo è distrutto e bruciato. La carcassa è stata individuata dall’elicottero dei vigili del fuoco in una zona boscosa nei pressi del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo. I soccorritori non hanno ancora raggiunto il mezzo. A bordo del velivolo, un Augusta Westland 109, c’erano due imprenditori toscani. Al lavoro da ieri sera per le ricerche il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco con diverse squadre marchigiane e toscane.