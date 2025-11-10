Sabato 15 novembre, dalle 9.30 alle 18.00, Matelica ospiterà la Carovana della Salute, una giornata interamente dedicata alla prevenzione e al benessere.

Promossa dalla Federazione dei Pensionati Cisl Marche, con il patrocinio dell’AST di Macerata, del Comune di Matelica, dell’Università di Camerino e della LILT, l’iniziativa offrirà visite e screening gratuiti per la vista, il diabete, il cuore, i polmoni, l’osteoporosi e la prevenzione oncologica.

Non mancheranno incontri di approfondimento e stand informativi dedicati alla salute, alla prevenzione e ai diritti dei cittadini.

Le prenotazioni sono aperte fino al 13 novembre al numero 0733 4075230.