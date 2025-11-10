PORTO SANT’ELPIDIO, 10 NOV – I carabinieri di Fermo hanno assicurato alla giustizia un latitante di origini romene, catturato a Porto Sant’Elpidio (Fermo) grazie alla cooperazione internazionale tra forze di polizia. L’uomo deve scontare quattro anni di reclusione per il reato di sfruttamento della prostituzione commesso proprio a Porto Sant’Elpidio.

Nei giorni scorsi, infatti, i militari del reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Fermo, insieme a quelli della caserma cittadina, hanno tratto in arresto un 40enne di origini rumene, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nel mese di agosto dall’autorità giudiziaria romena, del Tribunale di Braila (Romania).

L’arresto è stato possibile grazie alla sinergica e accurata attività info-investigativa condotta dai carabinieri, impegnati da mesi in accurate indagini che hanno consentito di localizzare il latitante. Il 40enne, condannato per il reato di sfruttamento della prostituzione, commesso proprio a Porto Sant’Elpidio nel 2016 e nel 2017, dovrà espiare una pena residua di 4 anni e 10 giorni di reclusione. Rientrato in Italia dopo una lunga permanenza all’estero, l’uomo è stato rintracciato mentre si trovava ospite presso l’abitazione di alcuni familiari. L’arrestato è stato accompagnato al carcere Fermo in attesa delle procedure di consegna alle autorità romene.