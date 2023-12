GROTTAMMARE – Si trovava alla guida della sua auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato contro il new jersey tra i caselli di Grottammare e San Benedetto del Tronto, in direzione sud: giovane di 23 anni in gravi condizioni, in conseguenza dell’incidente avvenuto nella notte, poco prima delle 4.30.

Sul posto si sono portati i soccorritori della Potes di San Benedetto, inviati dalla centrale operativa del 118. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il ragazzo è stato trasferito in ambulanza fino alla piazzola dell’eliambulanza e da lì, in volo con Icaro, è stato tradotto d’urgenza all’ospedale regionale di Ancona.