FERMO – Grave incidente nella tarda mattinata di oggi in A14, al km 264 tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio in direzione sud. <



Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrare un auto e una moto, ad avere la peggio il centauro che è stato portato in ospedale in codice rosso. Code di quattro km si sono registrate nel tratto interessato dall’incidente