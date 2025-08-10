CIVITANOVA MARCHE – Un natante si è rovesciato in mare travolto dalla onde, questa mattina nelle acque tra Potenza Picena e Porto Recanati, a circa due miglia dalla costa. A bordo tre persone che, finite in acqua, sono riuscite a restare a galla grazie ai giubbotti di salvataggio e sono state poi tratte in salva dalla Capitaneria di Civitanova Marche, arrivata sul posto con la motovedetta Cp 839.



I tre, che sono tutti in buone condizioni di salute, erano impegnati in una battuta di pesca sportiva di fronte a una zona nota come porticciolo “Le 5 vele”, quando il mare agitato ha fatto rovesciare l’imbarcazione.