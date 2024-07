MACERATA – Attimi di paura, oggi pomeriggio, in contrada Alberotondo a Macerata per una pianta caduta sulla sede stradale. L’albero ha centrato in pieno un’auto in transito, ma per fortuna senza conseguenze per le persone a brodo.

Sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto a tagliare la pianta e a rimuoverla dalla strada. La Polizia locale ha gestito la viabilità.