Nuova scossa di terremoto nell’ascolano, stavolta sulla terraferma. Trema Acquaviva Picena. Il sisma, magnitudo 3.3, si è verificato alle 11:27 a una profondità di 20.9 Km.

Il fenomeno segue di poche ore quello più consistente del 9 giugno, quando in mare aperto si era verificato un sisma di magnitudo 4.1

a una profondità di 22 km, a 12 km da San Benedetto.

La scossa, avvertita bene anche sulla costa abruzzese, era stata segnalata anche ad Ancona. Molta paura, ma per ora non sono segnalati danni. Ieri in via precauzionale la Circolazione ferroviaria era stata sospesa sulla linea Adriatica, tra Porto San Giorgio e Alba Adriatica.