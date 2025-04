Il Consiglio comunale di Ancona ha approvato all’unanimità una mozione che impegna sindaco e giunta ad attivarsi con la Regione per assicurare condizioni igienico-sanitarie adeguate e manutenzione continua all’attuale sede dell’Ospedale Salesi, in via Corridoni, fino al completamento del nuovo polo pediatrico previsto a Torrette nel 2026.

La mozione – presentata dai consiglieri di maggioranza Silvia Fattorini (prima firmataria), Arnaldo Ippoliti Giulia Fedele, Simone Pizzi, Luca Marcosignori e Teodoro Buontempo – ha trovato il consenso di tutto il Consiglio, a dimostrazione della profonda unità della città attorno a un presidio sanitario di importanza strategica non solo per Ancona, ma per l’intera regione.

“Il Salesi è un punto di riferimento per la cura dei bambini e delle donne in gravidanza – ha dichiarato la consigliera Fattorini – e non possiamo accettare che venga lasciato in condizioni di degrado fino al trasferimento. La sua sicurezza e la sua efficienza devono essere garantite fino all’ultimo giorno di attività nella sede attuale.

La mozione non nasce da un’ intuizione politica bensì da un senso morale.

Quotidianamente ascoltiamo le richieste dei nostri concittadini e abbiamo il dovere di cercare una soluzione ai problemi senza cadere ogni volta in battaglie sterili per definire chi sia stato più bravo.”

Il documento chiede interventi urgenti per sanare le criticità legate alla vetustà dell’edificio e al degrado igienico, non compatibili con gli standard di un ospedale pediatrico di eccellenza. Allo stesso tempo, si sollecita la Regione a garantire trasparenza e monitoraggio continuo sull’avanzamento dei lavori del nuovo ospedale, vigilando affinché eventuali ritardi vengano tempestivamente comunicati.

Il voto unanime rappresenta un forte segnale politico e civico: il Salesi non è solo una struttura sanitaria, ma un patrimonio condiviso. E la città tutta, al di là degli schieramenti, ha scelto di prendersene cura.