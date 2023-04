FERMO – Si dice spesso che gli uomini delle forze dell’ordine sanno indossare contemporaneamente la divisa e i panni degli eroi. E anche questa storia, a lieto fine, ne è la dimostrazione lampante. Perché le conseguenze sarebbero potute essere drammatiche, se non fosse stato per il provvidenziale intervento di un poliziotto fuori servizio che ha tratto in salvo un anziano in difficoltà. I fatti risalgono alle 5.20 di qualche giorno fa.

Un agente di Polizia in servizio presso l’Ufficio volanti della Questura di Fermo, terminato il suo turno stava facendo rientro a casa. Durante il tragitto, la sua attenzione è stata richiamata da una disperata richiesta d’aiuto proveniente da una abitazione vicino al luogo dove risiede: era una persona anziana, con evidenti complicazioni di natura fisica e motoria. Immediatamente il poliziotto ha capito la situazione di pericolo e si è precipitato sotto quell’appartamento.

Ha provato a suonare il campanello, senza risposta, se non urla ancora più insistenti. Così ha deciso di arrampicarsi fino alla finestra, notando l’uomo riverso a terra. Non è riuscito ad entrare, però, visto che vi erano delle sbarre sull’infisso. A quel punto ha allertato la sala operativa per richiedere l’intervento dei vigili del fuoco e del 118.

Dialogando con l’anziano, il poliziotto è riuscito a recuperare le chiavi di scorta dentro una cassetta portalettere ed è entrato in casa prestando le prime cure. L’uomo ha riferito di essere stato colto da malore, per poi franare rovinosamente al suolo e battere la testa. Dopo pochi minuti l’intervento dei sanitari che lo hanno trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.