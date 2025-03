La più alta forma di multifunzionalità in agricoltura. Con quasi 13mila posti letto, 651 piazzole di sosta per tende o camper e 18mila posti tavola. Sono gli agriturismi delle Marche, 1.130 realtà, celebrate da Coldiretti Marche nel corso del convegno inaugurale di Tipicità che si è tenuto questa mattina al Fermo Forum alla presenza di Dominga Cotarella, presidente nazionale di Terranostra, l’associazione degli agriturismi legati a Coldiretti, e del governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

Al loro fianco la presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni, il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, Augusto Cancellieri, presidente di Terranostra Marche, e la travel blogger Nadia Stacchiotti. È intervenuto inoltre, in streaming, il presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Mirco Carloni. Obiettivo dell’incontro, dal titolo Marche, terra di accoglienza tradizione, innovazione e sviluppo territoriale: valorizzare al massimo le strutture incentivando le possibilità di azione, ampliando le gamma di attività che gli agriturismi possono proporre e trovare azioni congiunte di promozione.

Per il governatore Acquaroli l’agriturismo “è un settore che sostiene la destagionalizzazione del turismo nella nostra regione. In questo senso il lavoro che svolgono Terranostra, Coldiretti e tutto il mondo dell'agricoltura è enorme perché riesce a valorizzare un settore che tradizionalmente ha tanto da raccontare ma che in passato è stato considerato marginale. Per il tramite della valorizzazione dei prodotti enogastronomici, delle nostre identità, le nostre autenticità, riusciamo a caratterizzarci in un mercato, a diventare appetibili, a far crescere le presenze turistiche e innalzare il valore della nostra regione”.

Una regione, le Marche, all'avanguardia dal punto di vista normativo con leggi che, sostenute dall'azione politico sindacale di Coldiretti, nel tempo hanno dato maggiori possibilità alle strutture e aperto anche all’enoturismo e all’oleoturismo. “Coldiretti – ha detto la presidente Gardoni ha lavorato molto in questi ultimi anni affinché da un punto di vista legislativo si potessero dare agli imprenditori le possibilità di poter affrontare questi nuovi forme di multifunzionalità, non solo abbiamo lavorato sul piano delle risorse e oggi questo è un settore che sta accogliendo appunto molti giovani soprattutto ma anche molte donne imprenditrici che hanno la volontà di continuare a costruire una filiera agricola e agroalimentare marchigiana basata anche e soprattutto su il turismo rurale”.

Plauso della presidente Cotarella. “Questa regione – ha detto – sta facendo per raccontare la bellezza e la centralità delle aree interne, quando l'agricoltore è sempre più protagonista, non soltanto nel creare, ma anche nel custodire questa bellezza”. E Cancellieri, dietro, “facciamo aggregazione, economia anche sociale, promozione del prodotto e del territorio – ha evidenziato Cancellieri – Le nostre aziende hanno investito tanto in aree marginali, che erano state abbandonate. Ecco perché il nostro lavoro dà una forza importante all’intera regione” ha concluso.

Al termine dei lavori, proprio nel segno degli agriturismi, Coldiretti ha dato vita al primo show cooking della kermesse fermana con quattro cuochi contadini al lavoro nella cucina dell'Accademia di Tipicità.