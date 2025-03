Riqualificazione del PalaCesari o la costruzione ex novo di una struttura dedicata esclusivamente alla ginnastica ritmica. Quest'ultima soluzione consentirebbe di realizzare tre campi di allenamento, garantendo spazi moderni e adeguati alle esigenze delle atlete di alto livello. Questo l'argomento principale dell'incontro di oggi a Fabriano (Ancona) alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Sindaco Daniela Ghergo, del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli con l'Assessore allo sport Chiara Biondi, i vertici nazionali della Federazione Ginnastica Italiana con il neoeletto Presidente Andrea Facci ed il Presidente uscente Gherardo Tecchi. "La collaborazione tra Governo, Comune, Regione e Federazione può produrre risultati concreti e tempestivi. Questa realtà rappresenta un patrimonio che non possiamo disperdere e che va tutelato attraverso scelte consapevoli e lungimiranti", le parole del ministro Abodi. Anche il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha confermato il pieno impegno dell'amministrazione regionale per sostenere il percorso avviato. Nelle prossime settimane sarà individuato di concerto con tutti i soggetti, la soluzione più idonea. "L'attuale struttura dove si allena la campionessa olimpica e vice campionessa mondiale Sofia Raffaeli presenta gravi criticità. La sfida che ci poniamo è quella di realizzare un impianto che possa garantire alle ginnaste le condizioni ottimali per allenarsi e crescere, e che rappresenti la sede di una accademia sportiva per atlete che arrivino anche dall'estero. L'impegno del Ministro Abodi per sostenere questo progetto ci rende ottimisti al pari del lavoro di squadra tra istituzioni", il commento del sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo