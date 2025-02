FALCONARA – Condanna a 2 anni e 4 mesi per il 66enne anconetano che il 7 dicembre 2023 investì e uccise la maestra 59enne Adria Pannelli che stava aspettando l’autobus sulla Flaminia a Rocca Mare di Falconara. L’uomo era alla guida di un’auto aziendale, centrò in pieno la donna ma non si fermò dopo l’investimento mortale. Diverse ore dopo, nella caserma dei carabinieri di Collemarino, il 66enne si era presentato, sostenendo di non essersi accorto di aver investito una persona. Potrà scontare la pena attraverso lavori socialmente utili.