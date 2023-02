Si è tenuta mercoledì 8 febbraio 2023, presso la Curia Arcivescovile di Ancona-Osimo, la Cerimonia di Consegna di una donazione di € 2.000,00 da parte del Lions Club Ancona Host alla Chiesa dei SS. Pellegrino e Teresa (meglio conosciuta come Chiesa degli Scalzi), di fatto adottata dal Club nel 2018.

Presente una piccola delegazione del Club formata dai Soci: Annalisa Galeazzi, Rosella Pugnaloni e Maurizio Tenenti (tutti Past-President del Club, ndr) e dall’attuale Presidente Francesco Sgroi.

Da anni il L.C. Ancona Host attua iniziative a servizio e sostegno della Curia Arcivescovile.

Nell’ambito dell’iniziativa “Scrigni Sacri”, infatti, i soci del Lions Club Ancona Host, a partire dal 2018, hanno contribuito alla riapertura della Chiesa degli Scalzi, chiusa al pubblico da diversi anni, per accogliere i crocieristi della MSC in arrivo ad Ancona e permettere in generale a turisti e cittadini del capoluogo di visitare questa Chiesa di rara bellezza che rappresenta un gioiello nel patrimonio artistico e religioso della città.

All’interno dell’edificio religioso sono custodite diverse opere di importanti pittori e un Crocifisso ligneo policromo del XIII secolo.

In passato il Lions Club Ancona Host, dando vita al Service “Adottiamo una Chiesa”, ha partecipato finanziariamente al restauro di diverse tele e di tutte le formelle della Via Crucis e questa ultima donazione rappresenta un contributo al restauro, peraltro già effettuato, di una tela rappresentante il Profeta Elia che viene rapito in cielo su un carro di fuoco alla presenza del discepolo Eliseo (autore sconosciuto).

Al momento la Chiesa è chiusa al pubblico per i danni causati dal terremoto del 9.11.2022.

S.E. Monsignor Angelo Spina, oltre a ringraziare il Club per il sostegno rinnovato, ha anticipato l’intenzione della Curia di creare un percorso artistico, culturale e religioso che possa unire alla bellezza delle opere d’arte anche valori per la mente e lo spirito.