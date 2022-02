Fabriano. Lancia giù dal ponte la sua spazzatura: beccato, multato e costretto a ripulire.

Sacchi contenenti i propri rifiuti domestici lanciati al disotto di un ponte, nella prima periferia di Fabriano mentre transitava in auto in pieno giorno.

Per abbandono di rifiuti i carabinieri Forestali hanno multato un residente di Fabriano (Ancona). La sanzione pecuniaria prevista va da un minimo di 300 euro a un massimo di 3mila euro.

L’operazione dei militari è stata condotta anche grazie alle segnalazioni effettuate da altri cittadini. Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali, a seguito di specifica attività d’indagine, hanno individuato e sanzionato il fabrianese resosi responsabile dell’abbandono di alcuni sacchi di rifiuti urbani lungo via Serraloggia. Lo stesso , in più occasioni, aveva gettato sacchi di spazzatura sotto un ponte in periferia.

I Forestali hanno rinvenuto diversi indizi grazie ai quali, attraverso successivi accertamenti, sono potuti risalire al responsabile. Oltre alla multa, previsto l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Prosegue, dunque, il costante controllo del territorio da parte dei Carabinieri Forestali al fine di prevenire e/o reprimere comportamenti in danno dell’ambiente naturale come quello dell’abbandono incontrollato di rifiuti.