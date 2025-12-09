SAN GINESIO – Terribile incidente stradale, intorno alle 13, lungo la Strada Statale 78, nel territorio di San Ginesio, che ha visto coinvolto un mezzo pesante: deceduto il conducente. Sul posto sono intervenuti il personale medico e sanitario, i vigili del fuoco di Tolentino e Macerata, i carabinieri e l’Anas. Per cause in fase di ricostruzione, il camion si sarebbe ribaltato lungo la carreggiata. L’uomo, un 49enne originario di Tolentino, è stato estratto dal veicolo. Il 118 ne ha constatato il decesso. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i successivi rilievi.