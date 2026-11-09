Il gioiello di Acqualagna, il tartufo bianco al centro del seminario “Strategie di sviluppo per la tartuficoltura: il ruolo della programmazione regionale”, organizzato da Sviluppo Rurale Marche – Regione Marche al Salotto da Gustare. L’appuntamento si è svolto all’interno della 61ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Il seminario ha approfondito le opportunità offerte dalla programmazione regionale per sostenere la crescita e l’innovazione del settore a partire dagli interventi del CSR Marche 2023-2027.