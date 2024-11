CINGOLI – E’ stato travolto da un branco di caprioli nella zona della diga di Cingoli mentre faceva enduro ed è stato catapultato in una scarpata. E’ morto così un uomo di Cingoli.



L’uomo sembra fosse fermo in sella alla sua moto in attesa dell’arrivo di un gruppo di amici quando è stato investito dai caprioli in corsa. Per lui non c’è stato nulla da fare.



Il terribile incidente è avvenuto poco dopo le 12 di oggi, sul posto immediato l’arrivo dei sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo