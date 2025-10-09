CNA Macerata rinnova il suo impegno per la salute e la prevenzione con due importanti iniziative che coinvolgono cittadini e imprese del territorio. Nell’ambito del format “Piazze aperte alla prevenzione”, avviato nel 2023 per promuovere la cultura della prevenzione, la CNA propone per l’autunno due nuovi appuntamenti:

“La Bellezza che Conta”, in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, parte della storica Campagna Nastro Rosa dedicata alla ricerca sul tumore al seno;

“Piazze aperte alla prevenzione entra in azienda”, un ciclo di incontri formativi sulla prevenzione femminile e maschile, realizzato insieme al Centro medico Fisiomed.

Le due iniziative sono state presentate nella sede di CNA Macerata, in occasione del mese rosa e del mese azzurro dedicati alla prevenzione sanitaria. Dopo i saluti del presidente Simone Giglietti, che ha ringraziato le numerose aziende associate per la pronta e convinta adesione, Sara Baldi della Fondazione AIRC ha illustrato l’iniziativa “La Bellezza che Conta”: “Ogni centro di bellezza, nel mese di ottobre, raccoglierà donazioni spontanee a favore di Fondazione AIRC a sostegno della ricerca sul tumore al seno. Per ogni donazione, a partire da 1€, il centro di bellezza donerà a sua volta 1€ ad AIRC”.

Ad oggi hanno aderito oltre 20 esercizi in tutta la provincia di Macerata, grazie al coordinamento di CNA Benessere e Sanità, CNA Impresa Donna e CNA Pensionati.

“Prendersi cura di sé è un gesto profondo che va oltre l’estetica; è un modo per ritrovare forza, dignità e fiducia – spiega Federica Carosi, coordinatrice delle iniziative CNA Macerata. – Con questa iniziativa vogliamo ricordare che anche un piccolo gesto, come una giornata dal parrucchiere o un momento di relax dall’estetista, può diventare un atto di solidarietà e speranza”.

Da ottobre a novembre, il progetto “Piazze aperte alla prevenzione” si sposta all’interno delle imprese associate CNA, per due mesi di incontri formativi aperti a imprenditori e lavoratori.

Il mese di ottobre sarà dedicato alla prevenzione femminile, con un incontro sulla prevenzione senologica condotto dalla dott.ssa Cesarina Giustozzi; mentre a novembre si parlerà di prevenzione maschile e salute cardiovascolare con il dott. Fabrizio Scoccia, giornalista medico scientifico del gruppo Fisiomed.

Gli incontri si terranno presso alcune imprese del territorio che hanno messo a disposizione i propri spazi: Laipe spa di Tolentino, Due Erre di Morrovalle, Carlo D’Angelo srl di Civitanova Marche e Artigiana Elettrica di Cingoli.

Nel corso della conferenza stampa il dottor Fabrizio Scoccia, giornalista medico-scientifico del gruppo Fisiomed, ha presentato il servizio di informazione e comunicazione tecnico-scientifica del Centro maceratese, sottolineando l’importanza della divulgazione in campo sanitario.

Soddisfazione per la collaborazione è stata espressa anche dall’amministratore delegato di Fisiomed, Enrico Falistocco, che ha ricordato l’impegno quotidiano dei oltre 300 operatori del centro e la piena disponibilità a sostenere iniziative di questo tipo.

Daniela Zepponi presidente di CNA Impresa Donna ha infine sottolineato: “CNA si occupa di sostegno agli imprenditori e alle imprenditrici del territorio, in questo caso CNA non fa solo cultura di impresa ma fa anche cultura della salute”.