PESARO – Un altro caso di Dengue è stato segnalato dalla Ast in zona mare a Pesaro: per questo motivo stanotte dalle 4.30 e fino al termine del trattamento (previsto intorno alle ore 6.00) di giovedì 10 ottobre, Aspes effettuerà interventi di disinfestazione anche in viale Rovereto e nelle vie limitrofe.

Il nuovo intervento, va ad aggiungersi a quello già programmato per le ore 3 di questa notte e previsto per il caso di dengue in viale Napoli. Il nuovo trattamento avrà un raggio di circa 300 metri (100 metri in più rispetto a quanto previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza). Nel complesso l’area interessata dalla disinfestazione di questa notte comprenderà le seguenti strade: via Amalfi, viale Battisti, calata Duilio, via Da Vinci, viale dei Partigiani, via della Sanità, via Genova, via Gorizia, via Grado, viale Marconi, Monfalcone, viale Napoli, via Paterni, via Pisa, via Pola, via Renzoni, viale Rovereto, strada Tra i due porti, viale Trento, viale Trieste, via Tripoli, viale Venezia.