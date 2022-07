FANO – Un papà di 44 anni muore, c’è un bambino di 8 anni disperso e un ragazzino di 12 anni che lotta tra la vita e la morte: tragico incidente in mare questa mattina a Fano, nelle acque davanti allo stabilimento balneare Bagni Crida. L’allarme è scattato questa mattina, quando il papà è andato a fare il bagno insieme ai figli e ad un amichetto di 13 anni. É stato quest’ultimo ad uscire dall’acqua e ad avvertire la moglie che i tre erano in difficoltà. Sono scattati i soccorsi: l’uomo è stato trovato senza vita vicino agli scogli, mentre il più piccolo è ancora disperso. Soccorso il ragazzino di 12 anni portato in eliambulanza in condizioni gravissime all’ospedale regionale di Torrette dove ora lotta tra la vita e la morte.