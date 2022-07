SERRA DE’ CONTI – Si riapre il caso sulla morte di Andrea Bolchi, 12 anni fa, a causa di uno schianto in auto contro un albero lungo la strada provinciale che da Serra De’ Conti porta ad Arcevia. Il giovane dj che aveva 28 anni morì sul colpo e ora il caso viene riaperto dalla procura, dopo le indagini dei Carabinieri di Ancona: il ragazzo sarebbe morto durante una corsa clandestina di auto. Finisce a processo un maceratese, ora 38enne, per omicidio stradale che non avrebbe agevolato il sorpasso durante la corsa, facendo finire l’auto di Andrea fuori strada. Il processo a carico del maceratese si è aperto giovedì al tribunale di Ancona. Prossima udienza il 6 ottobre per la costituzione in giudizio della compagnia assicurativa dell’auto dell’imputato e citata come responsabile civile.