A causa della rottura di un tubo di gas durante dei lavori privati, la Polizia locale di Macerata, unitamente ai vigili del fuoco, è intervenuta in piazza Nazario Sauro dove, in via precauzionale, è stata interdetta la circolazione al traffico veicolare e ai pedoni.

Si raccomanda di non percorrere Corso Cairoli e viale Trieste; gli agenti della Polizia locale indicheranno percorsi alternativi. Per chi abita nelle immediate vicinanze dell’area è fortemente raccomandato allontanarsi dalle abitazioni e chiudere le finestre. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della zona con l'intervento di Italgas.

In merito alla dispersione di gas verificatasi oggi in piazza Nazario Sauro a Macerata, Italgas fa sapere che "il danneggiamento è stato provocato da un'azienda terza, estranea a Italgas, che era impegnata in lavori sulla rete elettrica". Il Pronto Intervento Italgas "è accorso rapidamente sul luogo dell'accaduto e sta lavorando per mettere in sicurezza l'area. Al momento è garantita la continuità del servizio gas a tutte le utenze interessate dal danneggiamento