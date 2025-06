MACERATA – I Vigili del fuoco stanno intervenendo in piazza Nazzario Sauro per una perdita di gas metano per una rottura di una tubazione durante dei lavori di scavo. La segnalazione è arrivata questa mattina poco dopo le 11.30.



Sul posto sono arrivate due squadre di Vigili del Fuoco, al loro per il monitoraggio della concentrazione di gas in aria e per la verifica della sicurezza degli appartamenti circostanti. Presente anche la Polizia locale che ha provveduto a chiudere al traffico l’ultimo tratto di Viale Trieste e Piazza Nazario Sauro