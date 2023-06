FABRIANO – Con in testa il casco, indossando guanti per non lasciare impronte, occhiali da sole e in mano una pistola, non si sa se vera o giocattolo, irrompono nella tabaccheria rivendita Sinopoli di via Lamberto Corsi a Fabriano (Ancona) e intimano alla sorella del titolare di non muoversi. Uno dei due malviventi, raggiunta la cassa, l’ha aperta rubando tutti i contanti: circa 1.200 euro. L’altro ha rubato qualche pacchetto di sigarette.

La rapina è avvenuta ieri pomeriggio, ma ne è stata data notizia solo oggi. Indagano i carabinieri della Compagnia di Fabriano. “Erano 10 anni che non si verificava una rapina in città”, commenta all’Ansa sconsolato il titolare della tabaccheria, Giuseppe Sinopoli. I due uomini, giovani, italiani, pare con un accento meridionale, sono entrati ieri nella tabaccheria, probabilmente dopo avere atteso che non ci fossero clienti, ma solo la sorella del titolare.

I banditi sono scappati in sella ad un motorino. Al vaglio dei militari le immagini della videosorveglianza.