Un lupo e un cinghiale a spasso per Macerata. Le immagini spopolano sul Web . Stanno diventando virali due video che vedono uan forma molto particolare di fauna selvatica nel cuore di Macerata.

In un video girato martedì sera da un residente del Capoluogo lungo le mura, in viale Trieste, si vedrebbe abbastanza chiaramente un lupo guardarsi attorno e poi iniziare a correre per trovare un riparo. le immagini hanno suscitato un pò di paura ma soprattutto curiosità in città, confermando che sempre più spesso capita di vedere animali selvatici vicino alle case.

C’è però anche qualche utente che solleva dei dubbi: la distanza dell’animale nella ripresa non permette di dire con certezza che si tratti proprio di un lupo. Esistono nel mondo animale diverse razze di cane incrociate con un lupo, come il Cane Lupo Cecoslovacco o il Tamaskan, e uno di questi potrebbe essere fuggito al proprietario.

No solo lupi. In un altro video divenuto virale sui social, si vede un cinghiale mentre attraversa la strada di scorrimento di via Mattei. L’animale nelle immagini si muove per qualche secondo lungo la carreggiata, fortunatamente senza incrociare vetture in transito, poi lascia l’asfalto e si addentra nella vegetazione che costeggia l’arteria.