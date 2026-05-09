Venerdì 8 maggio, presso il Teatro Don Bosco di Macerata, oltre 300 ragazzi hanno partecipato alla finale di “Eureka! Funziona!”, la gara di costruzioni tecnologiche per piccoli inventori promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Macerata in collaborazione con Federmeccanica, Camera di Commercio delle Marche e Ministero dell’Istruzione.

L’iniziativa, ormai consolidata nel panorama scolastico del territorio, ha coinvolto studenti delle scuole secondarie di primo grado impegnati nella progettazione e realizzazione di giocattoli tecnologici attraverso attività laboratoriali ispirate al metodo del learning by doing. Utilizzando i kit forniti dal progetto, i ragazzi hanno potuto sperimentare concretamente principi di meccanica, creatività, lavoro di squadra e problem solving, sviluppando competenze tecniche e trasversali fondamentali per il loro percorso formativo.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali di Giovanna Francucci e Francesco Iorio, delegati del Progetto Scuola del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Macerata, seguiti dall’intervento di Carmina Laura Giovanna Pinto dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Particolarmente apprezzata la testimonianza dei giovani imprenditori di Confindustria, che ha permesso agli studenti di avvicinarsi al mondo dell’innovazione e della progettazione industriale attraverso l’esperienza concreta delle realtà imprenditoriali più rappresentative del territorio.

A rendere ancora più coinvolgente la giornata è stata la conduzione di Francesco Facciolli, che ha accompagnato la presentazione dei progetti realizzati dalle classi partecipanti. Ogni gruppo ha avuto a disposizione alcuni minuti per illustrare il proprio giocattolo tecnologico e rispondere alle domande della giuria e del pubblico.

“Eureka! Funziona!” continua a rappresentare un’importante occasione di orientamento e avvicinamento dei giovani alle discipline STEM, favorendo il dialogo tra scuola e impresa e valorizzando il talento, la curiosità e la capacità inventiva degli studenti.

Progetto vincitore Eureka funziona 2 B – Istituto Comprensivo N.Badaloni Recanati plesso San Vito gioco Luna Park.

La manifestazione si è conclusa con la premiazione finale e la foto di gruppo di tutti i partecipanti