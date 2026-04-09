Prende il via la XXI edizione della Scuola per Imprenditori, un percorso formativo pensato per supportare imprese e professionisti nell’affrontare con strumenti concreti e innovativi le sfide poste dai contesti economici complessi e in continua evoluzione.

Il ciclo di incontri, dal titolo “Management Crisis e Stress Test. Gli strumenti digitali per la gestione. Applicazioni ed approcci operativi”, presentato nel corso di una conferenza stampa, propone un approccio pratico e operativo per leggere, anticipare e gestire situazioni di crisi, valorizzando il contributo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nei processi decisionali.

“Viviamo un’epoca segnata da cambiamenti rapidi, da un’elevata incertezza e da una digitalizzazione accelerata. Gli imprenditori devono saper interpretare le criticità come leve strategiche per innovare, crescere e rafforzare la propria competitività. La XXI Scuola per Imprenditori è un percorso pensato per fornire strumenti concreti, visione e competenze”, hanno spiegato Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, Presidente e Segretario di Confartigianato.