ANCONA – E’ stato investito mentre scendeva dal camion della raccolta differenziata: un giovane di 23 anni dipendente di Anconambiente era appena sceso dal camion della raccolta differenziata quando è stato travolto da un’auto che usciva da un parcheggio in retromarcia. L’incidente è avvenuto in via Togliatti. Il giovane è stato portato in codice rosso all’Ospedale Regionale di Torrette, le sue condizioni sono gravi.