PORTO RECANATI – Nell’ambito di un’operazione di contrasto all’abusivismo commerciale, i finanzieri della Tenenza di Porto Recanati hanno eseguito un’attività di polizia giudiziaria d’iniziativa che ha permesso di sequestrare e ritirare dal mercato circa 5mila cinturini per Apple Watch contraffatti, riconducibili a prodotti originali Apple ed idonei ad indurre in inganno i consumatori.

L’operazione, spiegano le Fiamme Gialle, scaturisce da un’attività di osservazione ed analisi informativa, grazie anche all’ausilio degli applicativi informatici in uso al Corpo, che è sfociata in un’attività di polizia giudiziaria nei confronti di due società, i cui legali rappresentanti sono stati denunciati alla Procura di Macerata per vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.

Nell’immediatezza delle operazioni è stata anche effettuata una perizia speditiva della merce che ne ha confermato inequivocabilmente la contraffazione. I denunciati per il principio della presunzione d’innocenza, non potranno essere ritenute colpevoli sino a quando la loro responsabilità non sarà definitivamente accertata con sentenza irrevocabile di condanna.