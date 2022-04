OSTRA – Incidente mortale poco dopo le 15 a Ostra in via Massa. Un’auto per cause ancora in fase di accertamento si è ribaltata. Niente da fare per il guidatore. L’uomo era privo di sensi, al momento dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza, insieme ai medici del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I vigli del Fuoco hanno immediatamente estratto l’uomo dalle lamiere mentre Icaro era in arrivo, purtroppo però l’uomo è deceduto poco dopo e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

