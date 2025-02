La stazione di Macerata del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è intervenuta questa mattina in Località Pintura di Bolognola (MC) per un uomo scivolato su pendio innevato. L'escursionista ha riportato un trauma alla gamba destra e nell'impossibilità a muoversi, ha allertato i soccorsi. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, una volta sul posto, coadiuvate dai Vigili del Fuoco hanno stabilizzato ed imbarellato il paziente. La folta vegetazione ed il terreno impervio non hanno consentito in un primo momento, il recupero da parte dell'elicottero Drago, nel frattempo giunto. Attraverso tecniche alpinistiche e con l'utilizzo di corde, la barella è stata trasportata in luogo che consentisse il recupero in hovering ed una volta a bordo dell'elicottero, l'uomo è stata trasportato a Pintura di Bolognola, dove ad attendere vi era un ambulanza del 118. I compagni dell'infortunato sono stati ricondotti a valle dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche.