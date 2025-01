ANCONA – Nel pomeriggio le autopsie all’ospedale di Torrette sui corpi di Lucia Manfredi e Diego Duca, i coniugi vittime del terribile incidente di sabato scorso in via Esino. Presente il consulente medico legale, il professore Piergiorgio Fedeli, di Camerino, in rappresentanza dei familiari. Ad eseguire l’accertamento, chiesto dal pm Paolo Gubinelli, la dottoressa Loredana Buscemi.

Dai riscontri autoptici sono attese le prime risposte sulla causa della morte di moglie e marito. Ma si cercano anche elementi che chiariscano qualcosa in più sulla dinamica dello scontro su cui ci sono ancora dei punti oscuri. È infatti al vaglio della Procura la scatola nera della Bmw nera che si è scontrata con la Fiat Panda con a bordo le due vittime. L’automobile guidata da un bidello di 61 anni, è dotata del dispositivo che chiarirà innanzitutto la velocità a cui andava il Suv che percorreva in discesa via Esino prima di perdere il controllo, forse per l’asfalto reso scivoloso dalla brina quasi ghiacciata del mattino.

C’è un testimone che non ha assistito all’urto mortale, ma avrebbe visto la Bmw poco prima mentre percorreva la strada a velocità sostenuta. Anche la sua testimonianza avrà un peso per stabilire se il veicolo correva troppo in un tratto dove il limite è fissato a 50 chilometri orari perché considerato centro urbano.