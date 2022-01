MACERATA – Avrebbe abusato della figlia 14enne in almeno tre occasioni. Arrestato questa mattina dagli uomini della squadra mobile di Macerata un 44enne di origine guineiane.



La vicenda ha preso il via lo scorso novembre quando la ragazzina, in lacrime, ha chiamato il numero unico di emergenza per chiedere aiuto. Le investigazioni, supportate da attività di intercettazione telefonica e ambientale, hanno permesso di far luce su una serie di abusi subiti, a partire dalla scorsa estate, dalla giovane, che intanto ha trovato il coraggio di raccontare tutto agli inquirenti, in sede di audizione protetta



Questa mattina, i poliziotti hanno fatto irruzione a casa dell’uomo, a Macerata, e lo hanno condotto nel carcere di Bologna in stato di custodia cautelare. La ragazza invece è stata collocata in una comunità protetta.