ANCONA – Nello scorso mese di ottobre, un 45enne, italiano e residente in altra provincia, era stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver aggredito ad Ancona l’ex convivente, durante un litigio, procurandole lesioni personali consistenti in una contusione alla regione labiale superiore, con 5 giorni di prognosi. Nei confronti del 45enne ora il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Ancona, con divieto di tornarvi fino al 2028.



Il provvedimento è stato emesso dopo l’ultima aggressione, anche perché l’uomo era già noto alle forze dell’ordine, destinatario della misura di prevenzione dell’ammonimento e socialmente pericoloso. La sua presenza nel capoluogo dorico – sottolinea la Questura – non era giustificata da interessi di alcun genere