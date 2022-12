ANCONA – Strada statale 16 “Adriatica” chiusa al traffico da metà mattinata a causa di una gru pericolante del cantiere di raddoppio della variante.

Il cedimento del macchinario, riferiscono i vigili del fuoco, sul posto per mettere in sicurezza l’area, è dovuto al cedimento stesso del terreno sottostante, a causa delle piogge delle ultime ore. La gru pericolante si è appoggiata a un altro macchinario.

Oltre ai vigili del fuoco sul posto anche la ditta esecutrice dei lavori per monitorare la situazione e le forze dell’ordine per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.



Il tratto interessato è quello tra Ancona e Falconara, al km 291,000, nella frazione di Taglio di Torrette, nel territorio comunale di Ancona. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Le deviazioni per la circolazione sono attive agli svincoli con la SS76 (km 290,750) ed a quello di Ancona Nord (km 296,750).