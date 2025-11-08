PESARO – Banda del buco in azione, e con successo, per svaligiare la stessa gioielleria dove il colpo era invece fallito 25 anni fa. E’ accaduto a Pesaro, ieri notte, dove ignoti ladri ha sottratto alla gioielleria Enzo Giagnolini, gioielli per un valore stimato tra i 250 mila e i 300 mila euro: gli autori del colpo, ora ricercati dai carabinieri, si sarebbero introdotti nell’esercizio passando per il garage condominiale sottostante, accessibile anche senza chiavi, tramite un pulsante che permette l’accesso al palazzo, pensato per agevolare il lavoro dei postini; poi hanno praticato da sotto un grosso buco che corrisponde al pavimento della gioielleria, hanno svuotato le vetrine e sono scappati del tutto indisturbati.

Tra i preziosi sottratti anche alcuni monili storici di una nota azienda di gioielleria che con il tempo avevano acquisito ancora più valore: quel giorno l’impianto di videosorveglianza interno avrebbe avuto un malfunzionamento. Il furto è probabilmente avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, in via Commandino a Pesaro, interessando uno stabile residenziale dove, al piano terra, sono presenti varie attività commerciali. La stessa metodologia di furto era stata tentata da un’altra banda, circa 25 anni fa, ai danni della stessa gioielleria.

In quel caso, però, i rapinatori sbagliarono le misure spuntando sotto una delle vetrate e non riuscendo a perforare la superficie; i ladri erano stati anche sorpresi da un residente entrato nel garage, che aveva allertato le forze dell’ordine le quali poi avevano proceduto ad arresti. Anche in questo caso ad accorgersi del furto, dopo però che era stato consumato, è stato un residente che ha chiamato i carabinieri i quali, a loro volta, hanno avvisato il titolare. Nel frattempo il buco praticato dai ladri è stato richiuso e la vetrina riallestita con quanto a disposizione.